TV Azteca responde a Claudia Sheinbaum a sus pronunciamientos de hoy 26 de mayo 2026: “Seguiremos hablando todos los días con hechos, información verificable y con la verdad”

Ante los nuevos pronunciamientos de Claudia Sheinbaum de hoy 26 de mayo 2026, TV Azteca responde con un comunicado destacando el derecho a la información, juicios contra medios de comunicación críticos, la libertad de expresión y otros puntos. Así, Sergio Sepúlveda y todos los conductores de VLA dieron lectura al comunicado completo y reaccionaron a la polémica situación.