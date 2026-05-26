TV Azteca responde a Claudia Sheinbaum a sus pronunciamientos de hoy 26 de mayo 2026: “Seguiremos hablando todos los días con hechos, información verificable y con la verdad”
Sergio Sepúlveda y los conductores de VLA reaccionaron y dieron lectura al nuevo comunicado completo de TV Azteca, respondiendo a los pronunciamientos de Claudia Sheinbaum hoy 26 de mayo 2026.
Ante los nuevos pronunciamientos de Claudia Sheinbaum de hoy 26 de mayo 2026, TV Azteca responde con un comunicado destacando el derecho a la información, juicios contra medios de comunicación críticos, la libertad de expresión y otros puntos. Así, Sergio Sepúlveda y todos los conductores de VLA dieron lectura al comunicado completo y reaccionaron a la polémica situación.