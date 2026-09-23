Exclusiva: Édgar Vivar se someterá a una cirugía de columna; “está sumamente desviada”

En exclusiva para Ventaneando, Édgar Vivar revela que pronto se someterá a una cirugía de columna, motivo por el que se tomará un descanso de la industria de ocho meses. El procedimiento está programado para el segundo trimestre del año de entra. El actor también aprovechó nuestro lente para hablar sobre la nueva serie biográfica inspirada en el personaje de “Don Ramón”, que prepara Roberto Gómez Fernández: “Me entusiasma mucho”.