Exclusiva: Gael García Bernal revela la promesa que hizo con Diego Luna hace años

Gael García presenta en México su nueva película como director: “Hombre al agua”, cinta que trata el tema de la migración. En exclusiva para Ventaneando, el actor nos cuenta que él y su colega, Diego Luna, hicieron la promesa de dedicarse al mundo del cine juntos hace ya algunos años. Diego también se sincera sobre la relación con sus hijos y revela que le encantaría ser parte de una secuela de “Rudo & Cursi”.