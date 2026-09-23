Exclusiva: Gael García Bernal revela la promesa que hizo con Diego Luna hace años
Gael García Bernal está de estreno con su nueva cinta, “Hombre al agua”. En exclusiva para Ventaneando, el director nos revela la promesa hizo con Diego Luna hace años.
Gael García presenta en México su nueva película como director: “Hombre al agua”, cinta que trata el tema de la migración. En exclusiva para Ventaneando, el actor nos cuenta que él y su colega, Diego Luna, hicieron la promesa de dedicarse al mundo del cine juntos hace ya algunos años. Diego también se sincera sobre la relación con sus hijos y revela que le encantaría ser parte de una secuela de “Rudo & Cursi”.