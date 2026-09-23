“Tuve que llamar a la policía": Ivonne Montero revela FUERTE experiencia que vivió con su ex pareja

Este miércoles 23 de Junio Ivonne Montero compartió con Pimpinela Escarlata y Rafa Mercadante una dura experiencia que vivió con una ex pareja sentimental. La cantante expresó que vivió una situación en donde el hombre le dió un empujón en una ocasión, mostró celos y la insultó, incluso mencionó que en una ocasión la experiencia escaló tanto que tuvo que llamar a las autoridades y se encerró con su hija. También explicó que su ex pareja tenía problemas con el alcohol.