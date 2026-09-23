“Me gustaría verlo”; Nacho Cano habla sobre un posible reencuentro con Mecano
En Ventaneando hablamos en exclusiva con Nacho Cano, quien está de estreno con la nueva temporada de Malinche El Musical.
Las cámaras de Ventaneando hablaron en exclusiva con Nacho Cano, quien se encuentra de estreno con la nueva temporada de Malinche El Musical, misma que regresa con nuevos integrantes en su elenco. A lo largo de la conversación, lo cuestionamos sobre un posible reencuentro con Mecano… ¡Y así respondió!