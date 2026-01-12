En exclusiva: Ernesto D’Alessio presenta el musical “Ni tú ni yo” en el Teatro Metropólitan
Ernesto D’Alessio forma parte del musical “Ni tú ni yo”, un homenaje a Juan Gabriel, Manzanero y Joan Sebastian que llegará al Metropólitan.
Ernesto D’Alessio habló en exclusiva sobre su participación en el musical “Ni tú ni yo”, un espectáculo que rinde homenaje a la música de grandes compositores como Juan Gabriel, Armando Manzanero y Joan Sebastian. La puesta en escena, que se presentará únicamente los días 23 y 24 de enero en el Teatro Metropólitan.