Florinda Meza le manda mensaje a María Antonieta de las Nieves, quien estuvo al borde de la muerte
Florinda Meza no estaba enterada de los importantes problemas de salud que María Antonieta de las Nieves ha enfrentado recientemente.
Florinda Meza le deseó una pronta recuperación a María Antonieta de las Nieves, quien reveló que recientemente estuvo al borde de la muerte. “Mientras no sea una enfermedad maldita, le deseo que se alivie pronto”, dijo. También habló sobre el famoso sketch que Bad Bunny hizo en Saturday Night Live sobre “El Chavo del 8”.
Galerías y Notas Azteca UNO