Florinda Meza le manda mensaje a María Antonieta de las Nieves, quien estuvo al borde de la muerte

Florinda Meza le deseó una pronta recuperación a María Antonieta de las Nieves, quien reveló que recientemente estuvo al borde de la muerte. “Mientras no sea una enfermedad maldita, le deseo que se alivie pronto”, dijo. También habló sobre el famoso sketch que Bad Bunny hizo en Saturday Night Live sobre “El Chavo del 8”.