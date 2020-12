Entérate en fotos de la fuerte respuesta de Mayeli Alonso, la exmujer de Lupillo Rivera, al cantante.

La empresaria no pudo quedarse callada ante las declaraciones del padre de sus hijos.

Hace unos días Giselle Soto, novia de Lupillo Rivera, realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde reveló que dio positivo a Covid-19, al igual que el cantante y sus tres hijos.

“Fue un proceso bien difícil y estamos contentos porque ya dimos negativo a la prueba del coronavirus. Los cinco dimos negativo a la prueba de Covid-19. Grabamos todo el proceso, todas las vitaminas, frutas, verduras y todo lo que hicimos (…), la gente que tiene el coronavirus va al hospital y les dicen que se vayan a su casa. Hice un proceso de muchas vitaminas y de comidas diferentes, quité el pan, las harinas, los carbohidratos y azúcar”, dijo el hermano de Jenni Rivera.

En el video en el que apareció con Giselle Soto, el cantante tosió y dijo que fue su hijo quien lo había contagiado de coronavirus.

“Como cuando te pegan el Covid y no puedes estar el día nueve con la familia, y vienen hasta acá al rancho, manejaron dos horas a traer la música y ahí está mi raza”, dijo Lupillo.

Estas declaraciones provocaron la furia de Mayeli Alonso, exesposa del “Toro del corrido”, quien hizo uso de su cuenta de Instagram para defender a su hijo en común.

“Qué clase de papá se atreve a culpar a su hijo de tener COVID”, sentenció Alonso.

“Mi hija estresada, enferma. ¿O sea qué pretenden? Mi hijo pensando que él los contagió ¿Prohibiéndole contestar el teléfono a su mamá?”, sentenció Mayeli sobre los hijos que tiene con Lupillo.

Tras esto, Lupillo subió un video a sus redes para negar que tenga incomunicado a su hijo con su mamá, el joven dice que su madre lo llama a través de su teléfono o su tablet.

“No me queda duda que eres malo. Sólo le pido a Dios salir de esta enfermedad para que mi niño no se quede contigo y tu familia enferma. Las mujeres de tu casa deberían centrarte porque tienen madre y la angustia de una mamá en la situación que estoy no se la deseo a nadie. Dios lo bendiga. No me prestaré más a tu juego enfermo, mi hijo estará bien y me concentraré en recuperarme”, añadió la ex de Rivera.