Entérate en fotos: El abogado del actor Eleazar “N” deja el caso y se va de México por cuestiones de salud.

El actor se encuentra desesperado por no tener fecha de su próxima audiencia.

El sol sigue sin salir para el actor Eleazar “N” luego de que, en noviembre pasado fuera detenido por presuntamente agredir física y verbalmente a su exnovia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

Se le fue la defensa

El abogado que representaba legalmente al intérprete desde comenzado el conflicto, Froylán Díaz, decidió abandonar el caso luego de que la audiencia, que se celebraría el 6 de enero, fuera aplazada, posiblemente hasta marzo.

“Así como están los tiempos, yo creo que se va a ir hasta marzo, no sabría decirte, pero, así como están los tiempos, es lo más probable”, comentó Díaz a la prensa.

Díaz también reveló cómo se encuentra Eleazar “N” tras unos meses en el Reclusorio Norte: “Yo lo veo desesperado. Va a haber una pena y esa se va a tener que cumplir”, señaló el abogado.

Agregó que el actor de 34 años de edad ha sido visitado constantemente, sin embargo, la pandemia parece haberlo afectado por lo que está muy desesperado.

Su salud está primero

También reveló la razón por la que ya no está más en el caso: “Desde el mes de diciembre ya no estoy a cargo del caso de Eleazar “N”. Por motivos de salud me tuve que retirar; de hecho, ya no estoy en México (…) El asunto están las mejores manos; seguiré apoyando en lo mejor posible pero ya hay personas que se está encargando de la investigación”, agregó Díaz.

A principios de noviembre del 2020 Eleazar “N” fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Capitalina por presuntamente golpear e intentar estrangular a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, luego de que sus vecinos dieran aviso a las autoridades.

El intérprete fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, luego de ser acusado por su novia de agresión física y verbal, se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Tefi no ha sido la única agredida por Eleazar “N”

Tras la denuncia de Tefi, otras exnovias del actor se han sumado a la denuncia y han señalado que el actor es violento, además de que vivieron con miedo por mucho tiempo.

De acuerdo con Valenzuela, Eleazar “N” la amenazó a través de mensajes de texto para que le otorgue el perdón, sin embargo, la maniquí peruana ha sido enfática en que lo perdona en su corazón, pero no ante la justicia.