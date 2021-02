FOTOS | Esta es la verdadera razón por la cual Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se divorciaron. Te damos los detalles.

Aislinn Derbez rompió el silencio y dijo la razón por la que se separó de Mauricio Ochmann.

Ya casi tiene un año que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron. ¡Fue una noticia totalmente inesperada! Pues todos pensábamos que tenían la relación perfecta. Discutían como todas las demás parejas, pero se veía el amor. Los detalles de este rompimiento siguen dando de qué hablar todavía, ¡y Aislinn rompió el silencio! Sigue leyendo y viendo todas las fotos, te contamos la verdad.

¿Cuál es la verdadera razón por la que Aisliin Derbez y Mauricio Ochmann terminaron?

Aisliin confesó que la razón por la cual se divorció, fue la incompatibilidad de ideas... Decidieron alejarse a pesar de amarse profundamente. Pero actualmente se llevan increíble y mantienen una relación muy buena por su pequeña hija Kailani. Aislinn dijo que comenzaron a pasar muchas cosas, principalmente diferencias de ideologías que impidieron que la relación siguiera, a pesar de amarse tanto, ¡iban en rumbos distintos!

“Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que decíamos es que ‘tú vas para acá’, ‘yo voy para acá’, ‘tú crees esto’ y ‘yo creo esto’”. Dijo Aislinn.“No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar”, continuó diciendo Derbez.

“Para nosotros siempre fue ‘nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos’. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que al terminar una relación hay drama y claro que no”. ¡Y tiene toda la razón!“Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes”, concluyó la actriz.

¡Qué fuerte decisión, pero qué maduros ambos en tomarla! ¿Alguna vez considerarán regresar? ¡Hacían una hermosa pareja!