Hermano de Chiquis Rivera revela que la cantante fue agredida físicamente por Lorenzo Méndez.

Johnny Rivera ‘ventiló' a la prensa de Estados Unidos que su hermana sí fue víctima de su aún esposo, razón que haría llevado a la pareja al divorcio.

En septiembre del año pasado la cantante Chiquis Rivera confirmó su separación del también intérprete Lorenzo Méndez, sin embargo, hasta el momento la hija de Jenni Rivera no había dado las razones de su divorcio, pero su hermano menor reveló el porqué de este quiebre.

Johnny Rivera fue interceptado por los medios en el aeropuerto de Los Ángeles, a quienes declaró que Lorenzo agredía físicamente a Janney (verdadero nombre de la cantante) cuando estaban juntos.

Al ser cuestionado sobre si él vio algún tipo de violencia física por parte de Méndez hacia su hermana, Johnny dijo sin dudar “Sí, sí”. El más pequeño de los hijos de Jenni Rivera no respondió si él pudo defender a su hermana de las agresiones.

Imperdible: Chiquis Rivera inició el 2021 con un plan muy maternal que a más de uno enloqueció, pero todo se derrumbó.

Desde hace algunos días Johnny ha mandado indirectas hacia su ahora excuñado sobre la violencia física que presuntamente existió en el matrimonio.

Ante las declaraciones de Johnny se esperaba que Lorenzo y, sobre todo, Chiquis, dieran declaraciones al respecto, sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado ni siquiera a través de sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Chiquis Rivera desmintió colaboración con Mr. Tempo entre mensajes llenos de rencor.

Tiempo atrás Chiquis dio una entrevista en la que, si bien no reveló los motivos de la separación, sí aclaró que no había vuelta atrás. “Me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás”.

En octubre ntérprete de “Vas a volver” aclaró que nunca le fue infiel a su aún esposo, Lorenzo Méndez. “Quiero aclara que no fui infiel, jamás en la vida y Lorenzo lo sabe. Él sabe las razones de nuestra separación y por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles. Estoy muy dolida, pero estoy muy fuerte y me duele que quieran voltear las cosas (…) No fui infiel, eso no es cierto y eso lo sabe. Fui muy buena esposa, yo quería que funcionara mi relación, nunca me casé para divorciarme, hice todo lo posible e imposible para que funcionara este matrimonio” reveló la hija de la “Diva de la banda” meses atrás.

Mr. Tempo le pone fin a los rumores y aclara si demandará o no a Chiquis Rivera por incumplimiento de contrato.