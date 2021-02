Mr. Tempo le pone fin a los rumores y aclara si demandará o no a Chiquis Rivera por incumplimiento de contrato.

El empresario habló del proyecto que tiene al lado de la cantante.

Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, y la cantante Chiquis Rivera se han pasado los últimos meses en una “lucha” mediática de enredos y presuntas mentiras.

Desde hace tiempo, el restaurantero afirmó que estaba en pláticas con la hija de la “Diva de la banda” para lanzar su nuevo tequila “Reina del Sur”, sin embargo, Janney, verdadero nombre de la cantante, utilizó su cuenta de Twitter para desmentir a Cueva afirmando que ella no tenía planes de sacar un tequila con nadie e incluso lo llamó mentiroso.

Ante estas declaraciones se supo que el empresario había dejado el negocio en manos de sus socios para no entrar en conflicto y se especuló que podría existir una demanda contra la intérprete por incumplimiento de contrato.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Mr. Tempo podría demandar a Chiquis?

Sobre dichas especulaciones Chiquis fue entrevistada y muy tranquila respondió: “No, no me pueden demandar, no me pueden demandar”, dijo Janney, agregó que no le preocupa lo que pretenda el empresario: “¿Yo? No, gracias a Dios no tengo ninguna preocupación, no, yo estoy muy bien”.

Chiquis también reveló que no ha buscado a Cueva para hablar el tema de frente y tampoco pretende ser “ruda”: “No, no quiero ser ruda eh”, finalizó la estrella.

Un medio de espectáculos entrevistó a Mr. Tempo para preguntarle sobre el tema y no se refirió a que exista tal demanda contra la hija de Jenni Rivera: “Seguimos en conversaciones con Chiquis para lo del tequila precisamente mi hermano y le mando un saludo, tiene junta con Chiquis mañana para retomar la conversación y la negociación del tequila”.

Agregó que todas estas especulaciones solo le dan risa: “Una persona me hizo una entrevista, y al último me sorprende con una pregunta de, ‘¿cómo le hace Mr. Tempo para lidiar con todos sus socios, con todas las marcas? (…) Le dije, ‘pues tengo abogados, tengo un equipo de trabajo muy grande’, y me dice, ‘¿y cómo le haces para los contratos?’ Le dije ‘mis abogados se encargan de los contratos’, fue todo lo que me preguntaron, fue todo lo que contesté y se arma un zafarrancho de que la estoy demandando, que me enseñen el video donde yo diga que la estoy demandando”, relató el restaurantero.

NO TE PIERDAS: Chiquis Rivera reacciona a la supuesta demanda de Mr. Tempo

Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, reveló tiempo atrás que lo suyo con Janney, verdadero nombre de la intérprete, no era más que una simple amistad y una relación de trabajo, pues él aseguró que estaba trabajando junto a la intérprete para lanzar una línea de tequila en conjunto, además, puntualizó que relación era bastante buena, incluso dejó entrever que tenía cierto interés sentimental por la estrella.

“La invité a la apertura y, hubo química. Cenamos. Platicamos del proyecto del tequila”, señaló el empresario en entrevista hace meses.

Parecía que lo suyo iba muy en serio, pues cuando Chiquis se reencontró con Lorenzo en Texas, Mr. Tempo salió a dar declaraciones sobre Janney, pues aseguró que no estaba embarazada como se especulaba, mientras que Chiquis, como es costumbre, mantuvo completo hermetismo.

Al parecer, todas las acciones de Mr. Tempo cansaron a la cantante, pues ella dio un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter, desmintiendo que sacaría un tequila con alguien.

“No puedo con la gente MENTIROSA!!!!!!!! No hay nada más que me cae mal (…) Pin*** gente aprovechada buscando fama a costillas de otra gente. Smh. Sad!”, escribió la artista.

“En EXCLUSIVA a mis amigos Twitter: NO TENGO PLANES DE HACER UN TEQUILA CON NADIE en estos momentos (…) POR FAVOR, no se crean de todo lo que oyen, lean o hasta lo que VEN, que no todo lo que brilla es oro. TRUST me.

“2021 Chiquis contra gente tóxica, abusadora, mentirosa y pend***. Quien está conmigo?? Ya no hay que lidiar con cosas que sólo te jalan hacia abajo y no te ayudan a crecer y mejorar como persona” escribió la hija de “La Diva de la Banda”.