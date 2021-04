Lucerito Mijares asegura que su debut en la música fue “inesperado"; su padre le deja en claro que eso no fue un debut.

El exesposo de Lucero aseguró que tanto él como a su madre les gusta mucho como canta Lucerito, pero primero debe terminar sus estudios y después ella decidirá el camino a seguir.

Tras hacerse viral un video en el que Lucerito Mijares cantó con su mamá Lucero en la celebración de 40 años de carrera artística, y por el que muchas personas se dieron cuenta de la gran voz que tiene, la adolescente aseguró que no sabe si quiere dedicarse al mundo del espectáculo.

En entrevista para un canal de YouTube, Lucerito tuvo un desencuentro con su papá Manuel Mijares, al asegurar que su debut fue un tanto inesperado, pues “la lanzaron al ruedo”, situación que fue negada por el cantante.

Al ser cuestionada sobre el premio Fans Choice Awards que ganó recientemente, Lucerito aseguró que no sabe si quiere dedicarse a la música, sin embargo este premio se lo dieron por su debut, pese a que admitió que ganar el premio fue “raro”ya que no ha debutado oficialmente como cantante.

“Sí gané un premio, afortunadamente. Estoy muy contenta, muy agradecida con la gente”, dijo.

Al estar hablando sobre el premio, su papá Manuel interrumpió: “Sí, pero eso no es un debut. Todavía no hay debut. Lo que pasa es que no es, no es un lanzamiento. Es lo que no ha entendido la gente. Ya ha cantado porque, bueno, a mí me encanta como canta la nena y a su mamá también le encanta, eso básicamente. No es de que la estemos lanzando al estrellato. Ya en su momento ella decidirá si es lo que quiere hacer”.

A Lucerito le cuestionaron si le gustaría dedicarse a ser cantante y ella comentó: “Lo consideré, pero, pues ahorita que ya me lanzaron al ruedo...”

Rápidamente Mijares interrumpió un tanto molesto para asegurar que “la beba” no ha debutado: “No te hemos lanzado al ruedo, no, no, no. Eso es otra cosa, pero no es lanzamiento, ella primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas. Que ella decida en su momento ‘sabes qué, sí quiero cantar’ o no, pero que siga probando. Realmente la impresión hasta ahora no ha sido un lanzamiento de que la estemos aventando”.

Por el momento Lucerito Mijares no tiene planes de ser cantante profesional, sin embargo, lo que es un hecho es el talento que ha heredado de sus padres, quienes en todo momento la han apoyado.

