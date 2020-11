Tefi Valenzuela ha estado en contacto con la familia de Eleazar ¿Aceptó algo a cambio de otorgarle el perdón?

La peruana recibió una jugosa oferta a cambio del perdón.

El pasado jueves 5 de noviembre se dio a conocer que actor Eleazar Gómez, de 34 años de edad, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Capitalina luego de que sus vecinos en la colonia Nápoles dieran aviso a las autoridades para auxiliar a Stephanie Valenzuela, novia del actor, quien fuera agredida física y psicológicamente.

Tras este hecho, el intérprete fue vinculado a proceso y se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Ante las agresiones, sólo el hermano de la modelo, Franik Valenzuela, había dado declaraciones, señalando que no daría ningún perdón ni volvería a dejar sola a su hermana, pero, tras varios días, Tefi rompió el silencio y aseguró que perdona a Eleazar, pero sólo en su corazón.

“Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón. Si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío y no le deseo ningún mal. Yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya”, señaló la modelo.

“Pues yo lo único que puedo agradecer es que estoy viva, que estoy bien, que soy una mujer fuerte, que sé que muy pronto voy a seguir feliz, sonriendo, que sé que la música me va a curar, que todo va a estar bien. (No voy a) decir si es justo o no lo es, yo lo único que siento es que estoy agradecida, estoy bien, estoy viva y estoy bien, lo demás ya se escapa de mis manos, no soy el Poder Judicial, no soy el Ministerio Público. Me siento agradecida por las personas que me han brindado su apoyo, me siento agradecida con la vida y con Dios (porque) estoy viva y sé que estas experiencias en la vida nos llegan a algunas personas para algo bueno, para hacernos más fuertes”, agregó.

Valenzuela también reveló que tenían planeado lanzar una canción en conjunto, misma que no verá la luz.

¿Qué pasó con la relación familiar?

Tefi reveló que ha tenido contacto con la hermana de Eleazar, la también actriz Zoraida Gómez, quien le pidió una disculpa por lo sucedido.

“Con Zori sí tengo contacto. Zori me escribió bastante bien, le expliqué un poco las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos (la familia de Eleazar) son muy respetuosos, es más, ella me dijo ‘te quiero pedir disculpas’, le dije ‘no tienes nada de qué pedirme disculpas porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá’, hay que deslindar eso”, apuntó.

La modelo también se refirió a la mamá de Eleazar, quien se encuentra delicada de salud.

“Sí, con Meli (mamá de Eleazar) me da muchísima pena porque sé que ella la está pasando mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella porque Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, o sea, a nuestra familia les rebota, yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien”, añadió.

“En este momento los que también sufren mucho son nuestras familias, tanto la mía como la de él. A mí me parte el corazón su mamá, la respeto mucho y me parte el corazón que pueda estar mal, pero también tengo una familia que está lejos de mí, preocupada, mi mamá no la está pasando bien, sí ha sido duro para ellos. Mi hermano está aquí conmigo en México y me ha apoyado”, agregó la peruana.

Tras una semana de asimilar la agresión, alejada de las redes y la prensa, narró que el ataque ocurrió después de que ella le devolviera el anillo de compromiso que horas antes Eleazar le había entregado tras uno de los habituales ataques de ira del intérprete.

“Él me arrancó la ropa, me mordió la cara, me mordió los brazos, yo sólo trataba de que parara, yo gritaba y le rogaba que por favor me dejara de pegar, ya cuando me amenazó de querer matarme empecé a gritar ‘por favor, auxilio, llamen a la policía, me quiere matar’ y eso es lo que escucharon mis vecinos”, reveló.

Stephanie agregó que tiene miedo de que Eleazar quede libre, pues se ha especulado que el actor podría salir del reclusorio.

“No te puedo decir cuántos años o qué sentencia (debe tener), pero sí siento que estoy en peligro si él queda fuera, por las amenazas, por las cosas que me dijo, entonces sí me sentiría más tranquila si todavía no puede hacerme daño”, dijo a los micrófonos de TV Azteca.

Aclaró también que ella no aceptó 300 mil pesos y una camioneta a cambio de otorgarle el perdón a su agresor. “Es totalmente falso, porque si yo hubiese recibido algo de dinero o lo que sea, él estaría libre en este momento, cuando a mí nunca se me ofreció un monto o una cantidad. Lo que sí está delante del juez es que me ofrecieron lo que yo quisiera, y simplemente yo no quise aceptarlo, porque si yo aceptaba, esto quedaba impune”.