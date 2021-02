Christopher Uckermann sale en defensa de su compañero Christian Chávez y niega que el exRBD tenga VIH.

Hace unos días un hombre reveló que el cantante lo contagió después de haber mantenido una relación.

El actor y cantante Christian Chávez se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán luego de que un hombre lo acusara de haberlo contagiado de VIH, sin embargo, su compañero de RBD, Christopher Uckermann, salió en su defensa.

Christopher fue abordado por los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde aseguró que las acusaciones son falsas.

“Esos son puros mitos, ahorita más que nada de repente salen cosas que no son ciertas”, dijo el también actor.

Christian Chávez es acusado por presuntamente, haber contagiado a un hombre de VIH.

Uckermann, de 34 años de edad, aseguró que tanto él como sus compañeros de agrupación ya están acostumbrados a los chismes falsos.

Agregó que durante su encuentro con Christian Chávez en diciembre del año pasado lo vio muy feliz. “Yo vi a Cris a todo dar, estuvo trabajando muy contento, ni siquiera hablamos del tema, la verdad, ya estamos muy acostumbrados a que salgan notas por todo”.

Christian Chávez no ha hecho declaraciones al respecto, sin embargo, el 17 de febrero utilizó sus redes para enviar un mensaje pidiendo frenar los ataques en su contra, la homofóbia y la discriminación a los portadores de VIH. También dijo estar harto de recibir ataques “para vender revistas”.

“Desde casi un año he sido acusado, señalado (y) utilizado para vender notas, revistas (a través de ) acusaciones banales, como muy graves; he pasado momentos muy difíciles con mi familia y en soledad momentos que me han hecho reflexionar y estar más fuerte.

La vida de mi sobrina vino a darme más fuerza, ganas de cambiar las cosas, y luchar por lo que es correcto.

Basta de acosar a las personas, de quererlas llevar al límite por una nota, basta de desinformar y antagonizar en medios de comunicación a las personas cero positivas y el VIH, basta del odio y repudio que solo genera un estigma más grande por mi sexualidad y la de millones de personas. Estoy decidido a unirme a esta lucha por una comunicación correcta y por acabar con la homofobia en los medios de comunicación. BASTA #soyhumano”, escribió el actor de la pantalla chica en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que carga a su pequeña sobrina Galia.

NO TE PIERDAS: El abogado de Maico Kemper, ex de Christian Chávez, asegura que pronto podrían vincular a proceso al exRBD.

El exRBD fue acusado por el escort Abisay Sosa de haberlo contagiado de VIH.

“Lo de nosotros se dio cuando hubo un encuentro más cercano, yo sí estuve completamente de acuerdo en hacerlo, pero aquí el hecho no es que yo haya estado o no de acuerdo, sino que él era consciente de que ya era portador de una enfermedad y su responsabilidad era habérmelo dicho o simplemente protegerse él y protegerme yo”, contó Sosa en Ventaneando.

Abisay, quien es intérprete, dijo que cuando conoció a Christian Chávez él estaba saliendo con una chica que estaba embarazada y realizaba esos servicios porque tenía muchos gastos.

Además, el hombre de 35 años de edad, dijo ser bisexual y que sí estuvo de acuerdo con el encuentro con Christian Chávez, pero desconocía la presunta enfermedad de la estrella y no se lo mencionó para cuidarse.

TE PUEDE INTERESAR: Maico Kemper habla por primera vez y en EXCLUSIVA de la denuncia que interpuso contra Christian Chávez por violencia física y psicológica.

“Yo fui como fan y me tomé la foto del recuerdo, después él me contactó en la aplicación de citas, empezamos a platicar, ahí decía que yo era escort y detalles del servicio que brindaba en ese momento, no necesariamente eran relaciones sexuales, podía ser una cena, pasar un fin de semana o algo”, contó Abisay.

En entrevista para una revista de circulación nacional, Sosa dijo que Christian Chávez le pidió tener relaciones sin protección a cambio de un pago extra de 500 pesos.