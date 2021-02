EN FOTOS | El emotivo relato de Frida Sofía sobre su terrible momento con Christian Estrada y su madre.

La hija de Alejandra Guzmán se sinceró sobre el doloroso episodio que vivió al lado de su exnovio.

Parece ser que el pleito entre Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán está lejos de terminar, pero fue la joven modelo quien quiso darle punto final al tema principal que las separó: Christian Estrada.

Frida dio una entrevista a Ventaneando en la que reveló cómo inició el distanciamiento con su madre y cómo su exnovio fue una pieza clave tanto para separarlas, como para hacerle mucho daño a la joven.

Fue en 2018 cuando Frida Sofía mantuvo una relación con Estrada, de la cual resultó embarazada, sin embargo, la también hija de Pablo Moctezuma decidió abortar.

“No quiero volver a hablar de esto jamás y no vuelvo a responder a esto: Christian Estrada, tú sabes muy bien lo que hiciste, no sólo a mí, sino a infinidad de mujeres. También sabes que expusiste lo de mi aborto y tengo comprobado que Christian cuando se enteró que estaba embarazada se fue a Los Cabos. Yo tenía seis semanas de embarazo y él no me contestaba, no me habló en nueve días y yo no me podía esperar a que ese bebé creciera porque tienes hasta las 11 semanas para tomarte una pastilla. También la gente tiene que entender que un aborto no necesariamente es por malicia”, explicó la empresaria.

TE PUEDE INTERESAR: Frida Sofía rompe en llanto al recordar las propuestas que ha recibido.

Frida Sofía fue muy puntual al señalar que lo que más le lastimó fue cuando Christian expuso una fotografía de la prueba de embarazo positiva en un programa, luego de que ella sufriera ese duro proceso.

“Y lo que más me duele, para en serio que sepan qué ped*, es que después de que sufrí lo del aborto, este hombre va a un programa y saca una foto que yo le mandé de la prueba positiva. Tú fuiste a hablar de algo mío, que tú no quisiste, no me hablaste en 9 días. Y, después del aborto, le llevó mariachis a mi mamá en su cumpleaños en Nueva York. Yo sí puedo viajar a Nueva York, no puedo ir a México, pero nadie me invitó.

“Entonces, después de ver la foto así abrazados, ¿cómo no voy a estar enojada con mi mamá? ¿Qué hacía Christian Estrada después de cortar conmigo ahí? No trabaja con mi mamá, son sus hermanos gemelos, no trabaja, punto, menos con mi mamá ¿Qué hacía todo el tiempo ahí? Creo que, como madre, corta tu hija con alguien y le dices tuve un aborto. Y me dijo: ‘Pues no es como que lo ibas a tener’. Entonces, ya basta de mentiras, lo tenía que sacar”, agregó Frida.

La intérprete reveló entre lágrimas lo duro que fue atravesar por esa situación, además, reveló los terribles ataques de los que fue víctima.

“Me vale, todas esas cosas que me han dicho, porque me han ofrecido hasta dinero para suicidarme, tengo todo, me he grabado llorando como loca porque dije ‘si algo pasa, alguien tiene que saberlo’”, contó conmovida.

Frida Sofía también contó que uno de sus sueños es convertirse en madre, pero aclaró que ella romperá con el ciclo de madres que abandonan a sus hijos. Cuando yo tenga a mis hijos, nunca les voy a faltar, ni un segundo; me voy a sentar a hacer todas las tareas, voy a ir a todas las presentaciones. Lo que yo necesité. Yo sí voy a romper esta cadena de ‘Bye mamá'. Mis hijos van a tener una mamá presente, hecha y derecha”, finalizó la influencer.

Christian Estrada y su pareja, la actriz y conductora María Fernanda Quiroz anunciaron a principios de febrero que se convertirán en padres. “Esas cosas no las puedes guardar, nos emocionamos, lloramos, se le llenaron sus ojitos y son esas sorpresas que dices ‘ok, está bien, bienvenido 2021″, reveló Quiroz.