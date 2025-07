“Me das miedo": Germán Ortega vive un calvario tras sufrir un fraude por más de 500 mil pesos

Fue en enero de este año cuando Germán Ortega hizo público que sufrió de fraude e hizo un llamado a la persona que lo estafó para decirle que terminara su trabajo o, bien, que le regresara el dinero. Ha pasado más de medio año y el actor no ha tenido respuesta y no solo eso, sino que ha sufrido los estragos del mal trabajo que hicieron en su casa.

Germán Ortega sufrió un fraude por 500 mil pesos

El también actor de teatro, contrató a un supuesto arquitecto, el cual le prometió tener un trabajo de calidad y se mostró sumamente comprometido con la remodelación de su cocina. Germán Ortega pidió detalles específicos para que su cocina quedara dentro de su gusto y por su puesto fue dando adelantos para la compra de material y pago a las personas que empezaron a trabajar para la remodelación; sin embargo, la situación no salió nada bien, ya que hoy en día el arquitecto lo tiene bloqueado de todos lados.

Germán Ortega vive un calvario, pues lo que sería su cocina soñada, se volvió una pesadilla, ya que no solo no le terminaron la remodelación del espacio en su casa, sino que todo se está cayendo a pedazos, pues el actor contó en exclusiva para Ventaneando que los materiales que se utilizaron para la reestructura son de la peor calidad y se están cuarteando.

Germán Ortega manda un mensaje al arquitecto que lo estafó

Lamentablemente, Germán no firmó un contrato con el arquitecto que le prestó sus servicios, ya que tuvo buena fe de que le iban a cumplir con lo establecido.

Fueron más de 500 mil pesos, los que Germán le dio al arquitecto, quien hoy se niega a darle alguna explicación, pues como lo dijimos anteriormente, lo tiene bloqueado de cualquier red social o medios por lo que se puedan comunicar.

El actor vuelve a hacer un llamado a la persona que le prestó por un tiempo su servicio:

“Si no me va a devolver mi dinero, que le pague a un buen arquitecto que me quiera hacer bien las cosas, pero tienes mi dinero. Entonces me encantaría que me lo arreglaras, pero ya me das miedo bro, me da miedo y me da tristeza lo que me hiciste”.