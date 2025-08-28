Guillermo Pous declara que no quiere hacer públicos los archivos secretos de Juan Gabriel, pues no quiere afectar su reputación
Guillermo Pous opina sobre el documental que se hará sobre Juan Gabriel. ¿Le agrada la idea de relatar la vida del Gran Divo de Juárez?
Guillermo Pous confirma que él sabe dónde está el cuadro que pintó Diego Rivera de María Félix; sin embargo, no dirá su paradero, ya que no le quiere hacer el trabajo a la actual albacea del testamento de Juan Gabriel.
