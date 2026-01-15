Integrante de Kabah recibe injerto de cadáver tras un fuerte accidente

Federica Quijano sufrió un fuerte accidente doméstico; mientras estaba haciendo unos arreglos en casa, le cayó un mueble encima y se fracturó una parte de la mano, lo cual fue bastante doloroso y la tuvieron que someter a una cirugía donde le colocaron injerto de cadáver. Así lo confirmó Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando, quien recibió la información de primera mano por parte de la cantante y de su pareja Vanessa Rodríguez Parés.

En Exclusiva: Vanessa Rodríguez Parés, novia de Federica Quijano, revela cómo conoció a la estrella de Kabah

Vanessa cuida a Federica Quijano en su recuperación

Vanessa es la pareja sentimental de Federica Quijano y fue hace poco que ambas dieron a conocer su relación públicamente, ya que la cantante de Kabah mantuvo su bisexualidad en secreto por años, pues tenía miedo a que no la aceptaran y sobre todo por el tema de adopción de sus hijos.

Vanessa Rodríguez Parés es doctora de medicina regenerativa y se ha mantenido al tanto de la recuperación de Federica; la ha cuidado y estado al pendiente de cualquier situación.

¿Cómo se conocieron Federica Quijano y Vanessa Rodríguez?

La relación entre ambas es muy buena y no tienen miedo a esconderse, pues recordemos que fue en un video del canal de Apio Quijano donde Federica destapó su sexualidad y dejó en claro que lucharía por sus derechos.

Vanessa habló en exclusiva para Ventaneando y contó cómo fue que se enamoró de Federica, a quien ya había visto en un concierto y posteriormente tuvo contacto con ella por medio de Apio, pues era su paciente. Vanessa contactó a Federica para ayudarle con su hijo, ya que tiene autismo, y así fue como inició la relación entre ellas.

Los hijos de la pareja se llevan muy bien y comparten varias actividades juntos como una gran familia; pasaron la Navidad juntos y están apoyándose durante la recuperación de Federica.