Integrante de Kabah recibe injerto de cadáver tras un fuerte accidente
Cantante del grupo Kabah se encuentra en recuperación tras el injerto de cadáver que le realizaron en la mano.
Federica Quijano sufrió un fuerte accidente doméstico; mientras estaba haciendo unos arreglos en casa, le cayó un mueble encima y se fracturó una parte de la mano, lo cual fue bastante doloroso y la tuvieron que someter a una cirugía donde le colocaron injerto de cadáver. Así lo confirmó Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando, quien recibió la información de primera mano por parte de la cantante y de su pareja Vanessa Rodríguez Parés.
En Exclusiva: Vanessa Rodríguez Parés, novia de Federica Quijano, revela cómo conoció a la estrella de Kabah
Vanessa cuida a Federica Quijano en su recuperación
Vanessa es la pareja sentimental de Federica Quijano y fue hace poco que ambas dieron a conocer su relación públicamente, ya que la cantante de Kabah mantuvo su bisexualidad en secreto por años, pues tenía miedo a que no la aceptaran y sobre todo por el tema de adopción de sus hijos.
Vanessa Rodríguez Parés es doctora de medicina regenerativa y se ha mantenido al tanto de la recuperación de Federica; la ha cuidado y estado al pendiente de cualquier situación.
¿Cómo se conocieron Federica Quijano y Vanessa Rodríguez?
La relación entre ambas es muy buena y no tienen miedo a esconderse, pues recordemos que fue en un video del canal de Apio Quijano donde Federica destapó su sexualidad y dejó en claro que lucharía por sus derechos.
Vanessa habló en exclusiva para Ventaneando y contó cómo fue que se enamoró de Federica, a quien ya había visto en un concierto y posteriormente tuvo contacto con ella por medio de Apio, pues era su paciente. Vanessa contactó a Federica para ayudarle con su hijo, ya que tiene autismo, y así fue como inició la relación entre ellas.
Los hijos de la pareja se llevan muy bien y comparten varias actividades juntos como una gran familia; pasaron la Navidad juntos y están apoyándose durante la recuperación de Federica.