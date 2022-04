Federica Quijano inaugura exposición en apoyo a gente con autismo.

Federica Quijano inauguró una exposición de arte en apoyo a gente con autismo y espera hacer conciencia sobre este tema. Recuérdese que su hijo Sebastián lucha con este trastorno desde hace algunos años.

Federica Quijano muestra por primera vez su colección de juguetes.

La cantante mexicana estuvo acompañada de su hija María y confesó que nunca dejará de ayudar a gente discriminada por el autismo.

“Mi hijo trae un gafete en donde dice su nombre y dice que tiene autismo. Me han sacado de restaurantes, del cine y de centros comerciales. Me han gritado que soy una mala madre y que golpeo a mis hijos”, dijo Quijano a la prensa mexicana.

“He tenido que defenderme de denuncias porque la gente no entiende que tu hijo puede tener una crisis y siempre juzga”, continuó.

María, hija de Federica Quijano, sabe de la responsabilidad que tiene como ser humano para entender el autismo. La joven se dijo dispuesta a apoyar a Sebastián en colaboración con su mamá.

“A mí hermano yo siempre lo voy a querer y siempre lo voy a cuidar. Siempre me va a tener a mí, cuando no esté mi mamá, mi hermano siempre me va a tener a mí: por eso estoy muy feliz”, dijo a los medios de comunicación.

Federica Quijano rompe en llanto

Fue durante la conferencia de prensa de la exposición de arte a favor del autismo, donde Federica Quijano dedicó un conmovedor mensaje a su hija María por su amor incondicional en los momentos más complicados.

“Quiero agradecerte, María, por ser una hermana que nunca se da por vencida y seguir siendo un pilar enorme en nuestra familia”, dijo.

Y quien también pronunció un mensaje fue Sebastián, hijo de Federica Quijano, quien padece de autismo desde muy temprana edad.

“Gracias por venir y por pintarse de azul”, dijo el menor para todos los asistentes a la exposición.

