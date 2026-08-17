EN EXCLUSIVA: Claudia Lizaldi enfrenta rumores de separación de Pedro Moctezuma

Claudia Lizaldi dejó en el aire los rumores sobre un posible rompimiento con Pedro Moctezuma, luego de que no hubiera señales públicas de una felicitación por su cumpleaños y de que el empresario aparentemente eliminara de sus redes sociales las fotografías que tenía junto a ella, la conductora también compartió su tristeza por la salida de Daniela Parra de MasterChef 24/7.