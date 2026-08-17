EN EXCLUSIVA: Claudia Lizaldi enfrenta rumores de separación de Pedro Moctezuma
La conductora levantó sospechas sobre el estado de su relación y también compartió su sentir tras la reciente eliminación de MasterChef 24/7.
Claudia Lizaldi dejó en el aire los rumores sobre un posible rompimiento con Pedro Moctezuma, luego de que no hubiera señales públicas de una felicitación por su cumpleaños y de que el empresario aparentemente eliminara de sus redes sociales las fotografías que tenía junto a ella, la conductora también compartió su tristeza por la salida de Daniela Parra de MasterChef 24/7.