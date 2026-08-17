EN EXCLUSIVA: Marco Chacón habla sobre el amparo que interpuso Maribel Guardia por la tutela de su nie
El abogado explicó ante las cámaras de Ventaneando los detalles del proceso legal relacionado con la tutela del menor.
Marco Chacón habló en exclusiva para las cámaras de Ventaneando sobre el amparo que Maribel Guardia interpuso en relación con su remoción como tutora testamentaria de su nieto. De acuerdo con lo explicado por Chacón, se trata de una tutoría sucesoria, figura legal en la que el tutor tiene entre sus responsabilidades velar por los intereses del niño.