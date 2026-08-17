Rosalía invita a Yeri Mua a su famoso confesionario y revela detalles de su vida amorosa

Yeri Mua se convirtió en una de las invitadas especiales del famoso confesionario de Rosalía en Guadalajara, donde la influencer veracruzana abrió la conversación sobre algunos episodios de su vida sentimental y sorprendió con una historia que rápidamente llamó la atención, la influencer reveló que llegó a enamorarse de un “chacal” con quien terminó su relación después de descubrir una infidelidad.