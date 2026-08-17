EN EXCLUSIVA: Abogada de José Manuel Figueroa revela medidas para notificar a Imelda Garza Tuñón

María Díaz, abogada de José Manuel Figueroa, explicó las medidas que se llevarán a cabo para lograr notificar a Imelda Garza Tuñón sobre el proceso legal. De acuerdo con sus declaraciones, la defensa buscará nuevas vías para concretar la notificación, luego de que presuntamente se les habría impedido el acceso al edificio donde se encuentra la actriz.