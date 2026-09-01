“Sabía que si le avisaba al médico, iba a perder": Lancer se aguantó el dolor del accidente que sufrió en MasterChef 24/7
Durante la Gran Final de MasterChef 24/7 Lancer sufrió un fuerte accidente; así relató el finalista cómo vivió los últimos minutos con una cortada en el dedo.
El segundo lugar de MasterChef 24/7 habló sin filtros sobre cómo empezó el coqueteo con Michelle dentro del reality y revela que la buscará, pues quiere saber qué puede pasar con ella fuera del programa. En el Uno a Uno de Ventaneando, Lancer nos platicó sobre un peculiar gusto que tiene y seguro te sorprenderá.