Exclusiva: Daniela Parra revela si ya visitó a su padre, Héctor Parra, tras su participación en MasterChef 24/7
En exclusiva para Ventaneando, Daniela Parra nos cuenta si ya visitó a su padre, Héctor Parra, y se pronuncia sobre los rumores en torno a su liberación.
Daniela Parra revela para Ventaneando que, pese a su salida de MasterChef 24/7, no ha podido visitar a su padre, Héctor Parra, en prisión. No obstante, nos cuenta si es verdad que éste ya tiene una relación sentimental y se pronuncia sobre los rumores en torno a su liberación. La joven también aprovechó nuestro lente para desmentir que el actor se haya quedado sin abogada. Aquí los detalles.