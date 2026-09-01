¿Ya tiene una estrategia? ¡Kunno revela qué haría con el premio de La Granja VIP Segunda Temporada!
A escasos días del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Kunno revela que no tiene estrategia. Sin embargo, ya sabe que haría con el premio, si es que gana.
A escasos días de que dé inicio La Granja VIP Segunda Temporada, Kunno revela que no tiene una estrategia establecida. No obstante, ya tiene en mente qué hará con el premio, si es que gana el reality: Todo el dinero estará destinado a saldar deudas. En cuanto a si está preocupado por perderse la boda religiosa de sus amigos, Christian Nodal y Ángela Aguilar, así respondió…