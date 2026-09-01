Alexis Ayala se reencontrará con Cinthia Aparicio: ¿Está dispuesto a darle otra oportunidad al amor? Así respondió

A escasos meses de su divorcio, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se reencontrarán en una próxima puesta en escena. No obstante, el actor parece no darle mayor importancia. Al ser cuestionado sobre si está dispuesto a volverse a enamorar… ¡Así respondió! Eso sí, su colega, Belinda Urias, no dejó de llenarlo de elogios.