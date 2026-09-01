Venga La Alegría | Programa 1 de septiembre 2026 Parte 2 | Ivonne Montero responde sin filtros a Niurka rumbo a La Granja VIP Segunda Temporada y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de septiembre 2026, parte 2: Roxana Castellanos explica el estado de salud de Yolanda Andrade, Jannette Chao revela detalles de la gira de Hoy No Me Puedo Levantar 20 años después, Jesús Gama Jr. sacó sus mejores pasos de baile en Gánale al Capi y repasamos lo que Ivonne Montero contestó a Niurka y los perfiles de Kenny y Kevyn Contreras ‘Bicolor’ en Ordeñando La Granja.

También, los mejores momentos del Exatlón del 31 de agosto 2026. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!