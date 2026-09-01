Pablo Lyle ya tendría trabajo una vez que sea puesto en libertad: “La experiencia que él pasó no se le desea a nadie”

Pablo Lyle podría salir de prisión en diciembre de este mismo año. De ser así, el Güero Castro asegura que él le podría dar trabajo: “La experiencia que él pasó no se le desea a nadie”, compartió. El aclamado productor también nos cuenta por qué no asistió a la graduación de preparatoria de su sobrino, Cristian Castro. “Es un gran logro”, agregó.