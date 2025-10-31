¡Pedrito Sola es Capitán América! Mira los disfraces de Halloween que los conductores de Ventaneando lucieron

En el foro de Ventaneando los disfraces de Halloween ya son toda una tradición que se toma en serio, y para muestra están las caracterizaciones que este año lucieron nuestros conductores. ¿Puedes identificarlos a todos de inmediato?

Halloween llegó a Ventaneando: Pedro Sola es el "Capitán América" y Mónica Castañeda tiene un disfraz de "Demon Slayer"

Este viernes 31 de octubre, antes de comenzar de lleno con la información de espectáculos, los conductores de Ventaneando presentaron sus disfraces de Halloween.

Mónica Castañeda comenzó explicando que su disfraz era de "Muzan Kibutsuji", el villano principal del anime "Demon Slayer". Llevaba un pantalón de vestir y sombrero blancos combinados con camisa negra, además de una peluca negra y ondulada; incluso se animó a ponerse pupilentes rojos para representar al personaje fielmente. "No veo nada, pero con los ojos rojos", dijo.

Pedro Sola tenía un disfraz inconfundible: se puso el traje clásico del "Capitán América" de los cómics, incluyendo su "casco" con allas y una letra "A". También llevaba su inseparable e "indestructible" escudo; lo único que le hizo falta fue un antifaz, pero él aclaró que no podía llevarlo por sus lentes.

Roberto Hernández estaba representando al personaje antagonista de "El teléfono negro", que actualmente está estrenando su secuela en cines. Este disfraz le causó mucha confusión a Pedrito Sola, quien provocó risas entre los conductores al preguntar "si el teléfono negro es un celular".

Mientras tanto, Linet Puente escogió un disfraz que nunca pasará de moda: "Harry Potter". Con su bufanda de los colores de "Gryffindor", sus lentes, una peluca y cicatriz en la frente, estaba prácticamente irreconocible.