¡El crossover más épico! Así se unió Pedro Sola al divertido trend de La Granja VIP: VIDEO

Pedro Sola, el conductor más carismático de Ventaneando , sacó los peligrosos ante las cámaras de TV Azteca y además adelantó que en Ventaneando ya están más que listos para comentar todos los chismes de La Granja VIP ... ¡este fue su baile al más puro estilo vaquero que conquistó a sus fans!

¿Cómo le fue a Pedro Sola y Ventaneando en el trend de La Granja VIP?

Desde que la canción oficial de La Granja VIP fue presentada en el programa Al Extremo, tanto celebridades como internautas se unieron al divertido trend viral que pronto conquistó a plataformas como TikTok e Instagram.

Ahora le tocó el turno al equipo de Ventaneando con Pedro Sola incluido entre los “bailarines": con su estilo único y una actitud inigualable, el carismático presentador bailó el tema de La Granja VIP y literalmente se robó el espectáculo: “Vi el video con mis datos, porque no podía ver esta joya gratis”, comentó un emocionado fan.

Por otro lado, el también llamado “Tío Pedrito” se unió a la dinámica de la cuenta regresiva para el arranque de La Granja VIP y, en un nuevo video, invitó a sus fans a no perderse las transmisiones de Ventaneando porque ¡se vienen cositas!

“No se imaginan todo lo que va a ocurrir (…) hay que estar muy atentos, en Ventaneando vamos a estar atentísimos y todos los días les vamos a ir dando la crónica de todo lo que ocurra en La Granja VIP”, prometió Pedro Sola bastante emocionado.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo que llegarán con la mejor calidad de imagen y sonido a Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: