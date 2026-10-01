Los Babys presentan su nueva gira, “Te vengo a decir adiós”, en Ventaneando

¡Los foros de Ventaneando están de manteles largos! Este jueves recibimos a Carlos y Enrique Ávila, integrantes de Los Babys, quienes se hicieron presentes para hablar de su nueva gira: “Te vengo a decir adiós”, con la que se presentarán el próximo 18 de octubre en La Maraka, en la Ciudad de México. Aquí los detalles.