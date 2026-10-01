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Los Babys presentan su nueva gira, “Te vengo a decir adiós”, en Ventaneando

¡Invitados de lujo en Ventaneando! Hoy recibimos a Carlos y Enrique Ávila, de Los Babys, quienes presentan su nueva gira: “Te vengo a decir adiós”.

¡Los foros de Ventaneando están de manteles largos! Este jueves recibimos a Carlos y Enrique Ávila, integrantes de Los Babys, quienes se hicieron presentes para hablar de su nueva gira: “Te vengo a decir adiós”, con la que se presentarán el próximo 18 de octubre en La Maraka, en la Ciudad de México. Aquí los detalles.

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