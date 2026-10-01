Julio Camejo consuela a Bebeshita luego de que Kevyn Bicolor y Manelyk se bañaran juntos (VIDEO)

La Bebeshita vivió un momento muy tenso este jueves 1 de octubre. La creadora de contenido se enteró que Kevyn Contreras “Bicolor”, con quien tiene una especie de relación dentro de La Granja VIP, se bañó junto a Manelyk González y Kunno. Esta acción quebró la relación entre los involucrados y Daniela Alexis terminó muy lastimada emocionalmente. Julio Camejo no dudó en consolarla y darle una serie de consejos.