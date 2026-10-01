Exclusiva: “Es trata de personas, no es un juego”; Imelda Garza regresa a México sin su hijo; Maribel Guardia la demanda por abandono de menor
En Ventaneando nos enlazamos con Alonso Beceiro, abogado Maribel Guardia. El experto legal revela que la actriz demandó a Imelda Garza por abandono de menor, tras dejar a su nieto en EE.UU.
Imelda Garza enfrenta una nueva demanda por parte de Maribel Guardia. La actriz la denunció por abandono de menor luego de dejar al pequeño José Julián en Estados Unidos y amenazarla con que no volverlo a ver nunca más. En Ventaneando nos enlazamos con Alonso Beceiro, defensa de Maribel, quien nos cuenta al respecto: “Le mandó mensajes diciéndole que no lo iba a volver a ver. En EE.UU. se maneja como trata de personas, no es un juego (...) [Imelda] No tiene residencia, ni es norteamericana”; asegura el abogado. El experto legal también habla sobre la denuncia sobre presunto homicidio, luego de que Imelda admitiera haber suministrado medicamentos sin suscripción a Julián Figueroa: “Se han ido descubriendo más situaciones anómalas (...) Hay una omisión de auxilio que pudo haber evitado la muerte [de Julián]”. Aquí la entrevista completa.