Ricardo Montaner revela que al fin está recibiendo regalías por sus primeros cinco álbumes: “Logré que un juez me diera una protección”

A través de una conferencia de prensa, Ricardo Montaner reveló que finalmente comenzó a recibir las regalías de sus primeros cinco álbumes, tras emprender acciones legales contra la disquera, y lanza un contundente mensaje a las compañías. El artista también sale en defensa de todos los géneros musicales frente a las críticas como las de Aleks Syntek contra el reguetón.