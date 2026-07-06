Victoria Ruffo celebra 25 años de matrimonio y recuerda su disputa legal con Eugenio Derbez

De regreso en México tras recibir un reconocimiento en Rusia, Victoria Ruffo aseguró que su matrimonio con Omar Fayad sigue sólido y celebró sus 25 años de casados, descartando los rumores de separación. Además, recordó el proceso legal que enfrentó con Eugenio Derbez por la manutención de su hijo José Eduardo, confesando que en algún momento temió que el comediante se lo llevara sin su consentimiento.