Paola Rojas presenta a su nuevo novio y confiesa: “Estoy enamoradísima”

Paola Rojas confirmó públicamente su romance con el creador de contenido Jorge Suárez, con quien lleva poco más de un mes de relación. La periodista reveló que ambos se conocieron mientras colaboraban para proteger a una menor y detener a su agresor, y aseguró que está “enamoradísima”. Además, contó que Jorge ya convivió con sus hijos, quienes lo recibieron muy bien.