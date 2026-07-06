¿Vives con tu pareja pero no están casados? ¡Estos son los derechos y obligaciones del concubinato!

¿Si no te casas, no tienes derechos y obligaciones viviendo con tu pareja? ¿Qué pasa con los bienes que se adquieren en el concubinato? ¿Qué pasa con los hijos de una pareja que no se casó pero sí viven juntos?

Kike Mayagoitia platicó con el abogado Lic. Teodoro Serralde, especialista en derecho patrimonial y familiar, sobre las consecuencias de vivir en pareja sin casarse. ¡Ojo a las consecuencias legales que podrían enfrentar los integrantes de la relación!