Exclusiva: así se vivió la presentación del nuevo libro de César Costa
Las cámaras de Ventaneando acudieron a la presentación del nuevo libro de César Costa. Previo al evento, platicamos en exclusiva con el artista.
Ventaneando acudió a la presentación del nuevo libro de César Costa, titulado “Lo mío fue un sueño”. Previo al evento, el artista nos compartió un poco sobre la inspiración detrás de su obra, la cual está dedicada a su familia: “Quiero compartir con las nuevas generaciones errores que he cometido y que ellos los pueden evitar”.