Exclusiva | Paola Durante vivió las peores semanas de su vida: “Empezó a tener convulsiones”

En exclusiva para Ventaneando, Paola Durante se sincera sobre las semanas de verdadero terror que vivió luego de que su padre fuera diagnosticado con un tumor cerebral hace unas semanas. “Empezó a tener convulsiones”, relató la artista. Afortunadamente, el señor tuvo una pronta recuperación, pues ya se encuentra en casa, con la mejor actitud para seguir adelante. Aquí la entrevista completa.