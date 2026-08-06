Cumbia Pedregal revela los artistas con los que les gustaría colaborar: ¿Lanzarán canción con los Aguilar?

Durante una reciente conferencia de prensa con motivo a su nuevo lanzamiento con Elaine Haro, “Regálame”, los chicos de Cumbia Pedregal revelaron que les encantaría colaborar con cualquiera de los miembros de la Dinastía Aguilar, así como con Marco Antonio Solís. Los jóvenes también compartieron que su abuela, María Victoria, es una de sus más grandes fans.