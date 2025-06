Mónica Noguera, expareja de Memo del Bosque, revela a Ventaneando que habló con el productor antes de su muerte

Mónica Noguera asistió a la conferencia de prensa de “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, en donde tuvo el papel de moderadora, pero también fue interceptada con las cámaras de Ventaneando, donde le cuestionaron sus opiniones tras los rumores y acusaciones hacia Memo del Bosque a poco tiempo de su fallecimiento.

A pesar de que guardó silencio cuando se le preguntó sobre las declaraciones de acoso sexual que hizo la actriz Bárbara de Regil en contra del querido productor de la televisión mexicana, la presentadora sí confesó que poco antes de su partida pudo tener una plática muy íntima con él.

¿Qué dijo Mónica Noguera sobre la última vez que habló con Memo del Bosque?

Durante muchos años, Mónica Noguera estuvo casada con Memo del Bosque, por lo que no es sorpresa que la famosa entablara una conversación con el productor poco antes de que este falleciera, pero no solo eso, sino que estuvo al pendiente de su ex durante toda la lucha que el famoso enfrentó en contra del cáncer.

“Efectivamente, hablamos... naturalmente, un mes antes de que él falleciera... él estaba en Houston, yo aún estaba en Israel realizando un reportaje y nos dijimos muchas cosas muy lindas, sí nos despedimos, es lo único que puedo decir”, aseguró la famosa a solo un par de meses del deceso del productor.

En cuanto fue cuestionada sobre las acusaciones que hizo Bárbara de Regil en contra del difundo productor, Mónica Noguera prefirió huir de las cámaras sin dar detalles de su postura al respecto.

Bárbara de Regil dice a Ventaneando que no se retracta de sus declaraciones sobre Memo del Bosque

En un encuentro con las cámaras de Ventaneando, Bárbara de Regil dijo que no se retractará de las acusaciones que lanzó en contra de Guillermo del Bosque, asegurando que es una experiencia que ella tuvo y que busca dar un ejemplo a su hija y a todas las mujeres.

La famosa expuso que sus palabras fueron expresadas tiempo antes de que el productor perdiera la vida, y que ella no sabía lo que sucedería, pero que entiende que sus declaraciones afecten a la familia del difunto.