Ninel Conde rompe el silencio ante la polémica con José Manuel Figueroa y deja todo en sus abogados

Ninel Conde fue cuestionada por la prensa sobre las recientes declaraciones de José Manuel Figueroa, quien puso en duda algunos de los señalamientos realizados por la cantante sobre la relación que sostuvieron hace más de 20 años. Ante las preguntas, la cantante prefirió no alimentar la controversia y señaló que todo lo relacionado con el conflicto legal quedará en manos de sus abogados: “Cualquier duda en mi docuserie todo lo cuento”.