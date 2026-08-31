Venga La Alegría | Programa 31 de agosto 2026 Parte 1 | Ninel Conde protagoniza zafarrancho en el aeropuerto, Arturo Carmona feliz de ser abuelo y la ganadora de MasterChef 24/7 presume su trofeo
Revive los mejores momentos de Venga La Alegría, con la visita de los finalistas y ganadora de MasterChef 24/7 y el mejor ritual para el regreso a clases 2026.
En Venga La Alegría, empezamos la semana con todo y tuvimos un programa muy emocionante. En la Zona de Espectáculos, el polémico desencuentro de Ninel Conde con la prensa por evitar hablar de José Manuel Figueroa y la emoción que siente Arturo Carmona ahora que su hija Melenie está embarazada. También presenciamos una hermosa pasarelas con looks muy mexicanos y conocimos a la nueva reportera para “Huellitas informativas”.