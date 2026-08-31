Arturo Carmona será abuelo y revela lo que sabe del bebé que espera Melanie Carmona

Arturo Carmona se mostró feliz por la próxima llegada de su primer nieto y aseguró que la familia Carmona Villarreal está viviendo un momento de gran alegría. Aunque anteriormente reveló por accidente el embarazo de Melanie antes de que ella lo hiciera oficial, ahora respetó su decisión de mantener la noticia en privado durante los primeros meses. El actor también confesó que desconoce si será niño o niña y negó que exista una fractura entre Alicia Villarreal y su hija.