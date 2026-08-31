“Sin miedo a la funa": Natalia Alcocer ya está lista para La Granja VIP y advierte que no piensa tolerar a nadie

El gran estreno de La Granja VIP está cada vez más cerca y siguen las sorpresas. En esta ocasión, Natalia Alcocer fue confirmada como Granjera y en exclusiva para Venga La Alegría, reveló que está lista para todos los retos que tendrá que sortear. Y aunque hay compañeros a los que les preocupan un poco las actividades extremas, “La Vikinga” afirmó que como madre soltera de tres hijas, está preparada para todo. Eso sí, si tiene que anteponerse con quien sea para que la respeten y no pasen por encima de ella, no dudará en hacerlo.