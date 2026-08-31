EN EXCLUSIVA: Juan Gabriel es recordado a 10 años de su muerte, pero su sobrina pone en duda dónde están sus cenizas

A una década de la muerte de Juan Gabriel, Ciudad Juárez volvió a rendir homenaje al ídolo con una celebración que reunió a cientos de seguidores y a integrantes de su familia. Sin embargo, el homenaje también estuvo marcado por una nueva controversia, pues su sobrina Silvia Aguilera reveló que no está segura de que las cenizas que actualmente reposan en la Casa Museo Juan Gabriel sean realmente las del cantante.