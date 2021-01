Abogado Guillemo Pous detalla los avances en los procesos pendientes sobre la herencia de Juan Gabriel.

En el marco del que fuera el 71 cumpleaños del desaparecido compositor mexicano Juan Gabriel, el abogado y albacea de su herencia, Guillermo Pous, detalló las implicaciones legales que pueden acarrearse para quienes desean escribir algún libro basado en la vida del artista.

En ese mismo sentido, a cuatro años de la partida de Juan Gabriel, el mismo abogado compartió en exclusiva con Ventaneando el avance de todos los procesos pendientes en torno a la herencia del creador de temas como ‘Amor eterno’, entre ellos, las propiedades que no quiere entregar Silvia Urquidi.

Te puede interesar: Jenicka, hija menor de Jenni Rivera, explotó en contra de sus tíos Juan y Rosie Rivera por culpa de Lorenzo Méndez.

“El procedimiento sigue, no puedo comentar más allá de eso, porque por una simple estrategia no nos conviene abrirnos de capa ya hacerle saber a la señora a pesar de que ella diga que no hay nada. También en relación con el libro tan interesante que quiere publicar la señora, bienvenida. Dentro de mis irónicas publicaciones en ocasiones doy puntos de vista legales y bueno, eso es un abanico de posibilidades que se pueden presentar cuando alguien quiere ser tan protagonista”, afirmó.

También, habló respecto al comodato que Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, enfrenta en Parácuaro, Michoacán.

“El señor está en una posición que no tiene para dónde moverse, está condenado, está obligado a entregar las posesiones y está obligado a pagar los gastos y costas y todos los impuestos, la liquidación de la carga laboral, desconozco si va a tener la capacidad para hacerlo, ahora sí, esperemos que para eso le ayuden sus hijos, que le ayudaron para otras cosas que no fueron tan positivas”, detalló.

Otro de los temas de los que detalló el abogado, fue la entrega de un pent-house en Nueva York y seis millones de dólares por parte del empresario regiomontano Eugenio Martínez Benavides.

“Seguimos solamente esperando la resolución del amparo por esta demanda que existió por la devolución de seis millones de dólares más la entrega de la posesión del pent-house en Nueva York”, refirió.

También te puede interesar: ¡En exclusiva! Cynthia Klitbo habló de la situación que pasó con su hija en las redes sociales.