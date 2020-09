Andrea Legarreta confiesa que su matrimonio con Erik Rubín ha pasado por momentos complicados.

Andrea Legarreta y Erik Rubín forman uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo, el cual han mantenido por más de 20 años; sin embargo, la conductora confesó que han pasado por momentos complicados.

Asimismo, dejó ver que la pasión no es la misma desde que se casaron a la fecha, ya que ocurren situaciones que cambian la dinámica de pareja.

Son etapas en donde, tristemente, no te volteas ni a ver. Son etapas muy distintas cuando los hijos llegan. Ahorita estoy en una etapa donde lo veo y digo ‘hijo, qué bueno está’. Tuvimos también etapas largas en que no había nada, ya era así, de ponerle ni hablamos, era dormir y descansar

En la charla que sostuvo con Yordi Rosado, Legarreta destacó que han vivido etapas difíciles.

Siento que, si tú le das chance a la apatía, te gana, o sea sí gana, porque nosotros hemos tenido alguna racha en donde ya de tomar decisión de ‘¿qué onda, seguimos o ya hasta aquí?’

Sobre la misma línea, Andrea Legarreta afirmó que no existe una pareja perfecta que no tiene problemas, ya que todas atraviesan por momentos difíciles.

“O sea, de verdad, qué maravilla, no digo que no existan, que las parejas, es más, cualquier relación, hermanos, amigos, que no tengan un solo problema, una diferencia, no existe”, dijo.

Finalmente, Andrea Legarreta afirmó que nunca se ha separado de Erik Rubín debido al gran amor que se tienen.

Nunca (se han separado), estuvimos a punto y de pronto no pasó, yo termino por pensar que es el amor (lo que los mantiene unidos), de pronto dices: ¿será la costumbre o la comodidad, o el ahorrarte irte a otra casa?, o sea, yo me preguntaba en ese momento. No pudimos llegar a eso, cosa que está muy bien

